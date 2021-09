Burgemeester stemt tegen schrappen hulpvoertuig brandweer Heteren

Te veel dure woningbouw Driegaar­den voor helft Lingewaard­se politiek onaccepta­bel

24 september HUISSEN - Het grootste woningbouwplan in Lingewaard – Driegaarden, aan de zuidzijde van Huissen – is een enorme splijtzwam in de politiek. De helft van de partijen vindt dat er te weinig betaalbare woningen zijn gepland en vreest tevens dat de goede verkeersontsluiting niet op tijd geregeld is.