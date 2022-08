Buurt eist ingrijpen nadat vrouw (79) zwaargewond raakt bij ongeluk in Huissen: ‘Het is een racebaan’

column binnendijks Klaag­schaam­te zou niet misstaan. Klagen is ook een vorm van energiever­spil­ling

We verdampen en verdorren. Hitte is dagelijkse kost in tropisch Nederland. Dichter Hendrik Marsman dacht in 1936 nog aan Holland als een land waar brede rivieren traag door oneindig laagland gaan. Maar zijn gedachte aan ons land kun je rustig laten varen.

