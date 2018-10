Buurt jaagt bronstig hert naar kerkhof, dierenarts komt met geweer naar Haalderen

Gouden schaal voor gezonde kantines op OBC in Bemmel

12 oktober BEMMEL - Patat, kroketten of ander gefrituurd voedsel is er niet te krijgen. Ook chocoladekoeken, cola en energydrankjes zijn er niet. Toch loopt het storm in de sinds deze week 'gouden' schoolkantines van het OBC in Bemmel waar het broodje gezond, fruit en groente en kraanwater met fruitsmaak populair zijn.