Buurtpreventie Loovelden in Huissen na mislukte inbraak: ‘Doe de ramen dicht en op slot’

Een nog onbekende inbreker probeerde in de nacht van dinsdag op woensdag rond de klok van half een binnen te komen in een woning aan de Keizersallee in de Huissense woonwijk. De bewoners waren thuis, waarna de man op de vlucht sloeg. Het ging om een in donkere kleding gestoken man met een capuchon, die niet meer achterhaald kon worden. Er is bij de politie aangifte gedaan van poging tot inbraak.

Voor Buurtpreventie Loovelden reden om in de buurtapp en op de eigen facebookpagina te waarschuwen voor inbraken. De inbreker probeerde met behulp van draad en een wc-rol een raam dat in de kiepstand stond open te hengelen. Zonder succes, want de bewoners hoorden de inbreker waarna hij op de vlucht sloeg. Hij was op de uitbouw van de woning geklommen om bij het half openstaande raam te komen.

Getuigen

Buurtpreventie waarschuwt de wijkbewoners v tegen het op de kiepstand zetten van ramen, die zijn voor inbrekers relatief makkelijk in de zwaaistand te zetten, waarna het raam helemaal open kan. ‘Doe daarom uw ramen dicht of op slot, zeker wanneer u niet thuis bent’, schrijft Buurtpreventie op sociale media.

De politie vraagt eventuele getuigen van de inbraak, of van andere verdachte situaties in de wijk, zich te melden. Ook Buurtpreventie Loovelden zelf vraagt inwoners om verdachte situaties meteen in de buurtapp of op de facebookpagina te melden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.