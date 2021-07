Camper vliegt in brand op A325 bij Ressen: weg tijdelijk dicht om explosiegevaar vanwege gasflessen

Verflauwen van de Karstraat­boch­ten wordt hét verkiezing­sitem in de gemeente Lingewaard

5 juli HUISSEN/BEMMEL - Wel of geen miljoenen steken in het verflauwen van de twee haakse bochten in de Karstraat tussen Huissen en Bemmel? En daarmee ook wel of geen miljoenen steken in andere heikele verkeersknelpunten in Lingewaard? De gemeenteraad is tot op het bot verdeeld. Daarmee wordt dit onderwerp vanaf de late herfst tot half maart hét verkiezingsitem in de gemeente Lingewaard.