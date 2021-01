Caravan gaat in vlammen op in Angeren, bewoner loopt brandwonden op

Lingewaard weigert rotonde Vossenhol, rechter moet oordelen

15 januari BEMMEL - Een rotonde in plaats van de T-splitsing Vossenhol-Teselaar in Bemmel ligt niet in het verschiet. Ondanks een nadrukkelijk advies van Veilig Verkeer Nederland (VVN) wil de gemeente Lingewaard er niet aan. Daarmee is het vrijwel onvermijdelijk dat de rechter de knoop zal moeten doorhakken.