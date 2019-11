Chaos rond biomassacentrale in Bemmel na fout

Wethouder Aart Slob van Lingewaard verraste donderdagavond vriend en vijand met de mededeling dat eigenaar Host Agriport een fout heeft gemaakt in de berekening van de vergunning voor de biomassacentrale. De fout zit in de hoogte van de schoorsteen van de nog te bouwen centrale. In de omgevingsvergunning is sprake van een 16 meter hoge schoorsteen. De natuurvergunning rept van een hoogte van 20 meter.

Chaos troef

Na die mededeling zo vlak voor het debat in de gemeenteraad over de biomassacentrale was chaos troef. Op de vraag wat dit nu betekende moest Slob het antwoord ook schuldig blijven. Uiteindelijk hielp een juridisch medewerker van Lingewaard hem uit de brand.



De vergunningen voor de bouw van de centrale zijn onherroepelijk. Maar voor de hoogte van de schoorsteen moet bouwer Host Agriport een wijziging voor de omgevingsvergunning (de voormalige bouwvergunning) aanvragen. Dat betekent dat belanghebbenden het recht hebben om bezwaar te maken in beroep te gaan tegen deze wijziging.

Zekerheid

Tot gisteravond ging de raad er vanuit dat de biomassacentrale aan de Azalealaan een zekerheid was. De huidige centrale voor het tuindersgebied Next Garden draait op gas. De centrale die zijn warmte levert door verbranding van hout dient als alternatief voor de gascentrale. Voor de komende twaalf jaar heeft eigenaar Host Agriport 53 miljoen euro duurzaamheidssubsidie gekregen van het Rijk.



Inmiddels is er behalve in de gemeenteraad van Lingewaard ook onrust ontstaan in de Arnhemse politiek. Vier oppositiepartijen daar maken zich zorgen over de luchtkwaliteit en gezondheid voor onder meer de wijk Rijkerswoerd.

Gevaar op de loer