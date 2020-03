Chauffeur (41) reed twee keer achter elkaar over 84-jarig slachtoffer heen met bestelbus: werkstraf geëist

Kunnen vleermui­zen echt de bouw van windmolens blokkeren? ‘Er bestaat een oplossing voor’

17:15 ANGEREN/ UTRECHT - Vleermuizen kunnen de bouw van veel windmolens in de Betuwe blokkeren, bleek onlangs uit een milieurapport over het plan voor twee molens bij Angeren. Maar hoe groot is de kans dat het werkelijk zover komt? ,, Er bestaat een oplossing voor.”