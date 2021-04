Chauffeur Hans uit Bemmel vangt vrouw op met dak van zijn vrachtwagen: ‘Hij heeft de dood in de ogen gekeken’

Column Binnendijks Is die autovoeler eigenlijk wel écht aangehou­den?

4 april Wat kunnen we nog geloven? En wie? Was ik afgelopen donderdag naar een GGD-post gegaan om een prik te halen als ik een uitnodiging had ontvangen? Haha, 1 april, spuitje in je bil. Nou ja, in je arm dan, maar dat bekt lang niet zo lekker.