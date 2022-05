Christian Boogaard toont virtueuze mogelijkheden van nieuwe Hauptwerkorgel in Theaterkerk Bemmel

Met dat instrument kun je onbeperkt klanken toevoegen aan een virtueel pijporgel. Dankzij software is alles mogelijk. Aan zo’n 25 liefhebbers laat Christian Boogaard (44) uit Hardinxveld-Giessendam deze zaterdag zien hoe dat werkt. Het is een nieuwe orgeltechniek die in zwang is geraakt. Je kunt daarmee een breed scala aan orgels laten horen. Van het orgel in de Rotterdamse Laurenskerk tot die in het Oostenrijkse Friesach.