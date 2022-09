Clubs in Lingewaard zetten schouders onder speciaal evenement: ‘Elk jaar moet je deze sportdag houden’

ELST - Het ziet ernaar uit dat de sportdag voor mensen met een beperking volgend jaar september voor het eerst ook in de gemeente Lingewaard wordt gehouden. ,,Dat is onze ambitie. We gaan in oktober met sportclubs om de tafel om dit voor elkaar te krijgen en dan wordt dit Special Sports Event elk jaar gehouden, om en om in Lingewaard en Overbetuwe”, zegt sportwethouder Aart Slob.