College Lingewaard: houtoven nu enig alternatief voor aardgas

Dat concludeert het college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van de fracties van GroenLinks en B06. GroenLinks is tegen de komst van een snoeihoutcentrale oftewel een biomassacentrale in het tuinbouwgebied Bergerden in Huissen. De partij is ontevreden over de antwoorden.

Het college erkent kanttekeningen

Quote it vereist energiebe­spa­ring, kleinscha­li­ge en grootscha­li­ge duurzame opwekking van elektrici­teit en warmte ,,Besteed SDE-subsidies (Stimulering Duurzame Energieproductie) aan echt duurzame oplossingen op de lange termijn. Maak gebruik van zon en wind en plant veel meer bossen", reageert GroenLinks-fractievoorzitter Lianne Duiven. Zij vindt het onverstandig de subsidie te gebruiken voor een houtgestookte centrale die juist CO2 uitstoot.



Het college erkent dat er kanttekeningen zijn te plaatsen bij de duurzaamheid van houtstook voor energieopwekking. ,,Houtstook leidt tot een verhoging van de CO2-concentratie in de atmosfeer terwijl we die juist willen laten dalen. Maar het kan enkele decennia duren voordat de CO2 die bij houtverbranding vrijkomt, door aanplant van nieuw bos is gecompenseerd."

Daarom kiest het voor een houtverbrandingsoven. ,,Het is een techniek die nu voorhanden is om het aardgasverbruik te verminderen", aldus het college.

Een straal van 150 kilometer

B en W stellen dat het snoeihout voor de houtverbrandingsoven wordt opgehaald in een straal van 150 kilometer. Het hout dat in de installatie wordt gebruikt betreft versnipperd snoeihout. Uit onderzoek van deze krant bleek eerder dat er in Nederland te weinig hout voorhanden is om alle plannen voor biomassacentrales te kunnen uitvoeren.

Voor de snoeihoutcentrale is vorig jaar een omgevingsvergunning verstrekt. Tegen de vergunningverlening zijn geen bezwaren ingediend. De vergunning is voor onbepaalde tijd verstrekt. Volgens het college past de houtverbrandingoven ook binnen het bestemmingsplan Bergerden.

De opgave voor de energietransitie is groot

Wel is het volgens het gemeentebestuur van Lingewaard gewenst dat er de komende jaren meer geschikte technieken beschikbaar komen om het gebruik van gas terug te dringen. Want de opgave voor de energietransitie is groot. ,,Dit vereist energiebesparing, kleinschalige en grootschalige duurzame opwekking van elektriciteit en warmte", aldus het college.