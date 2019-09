Conciërge in geldnood pikt rolstoel van gehandicapte leerling op basisschool in Gendt

Swapfiets breidt activitei­ten uit van Arnhem naar Huissen

10:50 HUISSEN - Inwoners van Huissen kunnen vanaf nu gebruik maken van de diensten van Swapfiets. Het bedrijf leaset fietsen voor een vast bedrag per maand. Na een start in studentensteden, breidt Swapfiets de activiteiten uit in steeds meer plaatsen. Huissen is er daar een van.