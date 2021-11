Corona-uitbraak in verpleeghuis St. Jozef in Lent: ‘Vandaag boosterprik, registratie later’

SC Bemmel Koning van de zaterdag­avond en koploper: en nu RKHVV

De zaterdagavond kan voorlopig niet meer stuk in Bemmel. Na de zege vorige week in het avondduel tegen De Bataven (2-1), was het ook in Arnhem weer feest. Op sportpark Malburgen-West werd het liefst 5-0 voor de bezoekers, die daarmee koploper zijn in de eerste klasse E.

31 oktober