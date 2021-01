Coronaleenhond tijdens de avondklok? ‘Je leent je kind ook niet uit’

DBL Basketbal­lers Yoast United zijn eerste kwart volledig de weg kwijt, herstel komt te laat

21 januari BEMMEL - De basketballers van Yoast United hebben ook hun tweede wedstrijd in de Dutch Basketball League verloren. Na het fiasco tegen landskampioen Landstede zondag was Donar gisteravond in De Schaapskooi in Bemmel te sterk: 81-89.