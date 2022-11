Crematorium Bemmel ademt sfeer polderlandschap: ‘De foto heeft voor iedereen in Lingewaard iets vertrouwds’

BEMMEL - Een foto van een typisch polderlandschap, van Diana Derksen uit Gendt, is door een vierkoppige jury uitverkoren om de verzorgingsruimte in het nieuwe crematorium in Bemmel aan te kleden.

Derksen won met haar foto van de Gendtse polder de fotowedstrijd. Er waren 24 zeer uiteenlopende inzendingen van inwoners van de gemeente Lingewaard. Crematoriumeigenaar Dela vindt het belangrijk dat het crematorium het lokale karakter benadrukt en liet omwonenden op deze manier meedenken over de inrichting ervan.

Neutraal en vredig

Derksen maakte de foto’s op de dijk in haar woonplaats. ,,Het idee van deze foto is dat de dijk met uitzicht over de polder en de mooie natuur voor iedereen uit Lingewaard iets vertrouwds heeft. Ook is het een mooi, neutraal en vredig beeld. Niet vrolijk en blij, maar ook niet somber en donker.”

Ook heeft ze de foto zo gemaakt dat niet duidelijk een jaargetijde te herkennen is. ,,Dat vind ik mooi passen in een ruimte waar het hele jaar door die afbeelding te zien is.”

Wassen en aankleden

Een van de ruimtes in het crematorium aan de Karstraat in Bemmel is de verzorgingsruimte. Hier vindt de verzorging van een overledene plaats. ,,Met de juiste verzorging ziet de overledene er zoveel mogelijk uit zoals deze was. Nabestaanden vinden het vaak prettig om bij de verzorging aanwezig te zijn. Ze kunnen hun overleden dierbare wassen, aankleden en het haar kammen. Het is fijn om zo nog iets te kunnen betekenen”, aldus Dela. Volgens de uitvaartverzorger is dit een belangrijke stap binnen de rouwverwerking.

Volledig scherm Ontwerp van het toekomstige crematorium in Bemmel, dat tweede helft 2023 klaar zal zijn © DELA

De bouw van het crematorium ligt nog altijd op schema. Onlangs werd het hoogste punt van de bouw bereikt. De verwachting is dat het pand voor de jaarwisseling zogeheten waterdicht is. In het derde kwartaal van 2023 wordt het crematorium officieel in gebruik genomen.

Eerste uitvaarten

De eerste medewerkers van het crematorium in aanbouw in Bemmel zijn bezig warm te draaien bij andere crematoria van Dela. Mede daardoor moeten de eerste uitvaarten in Bemmel in de tweede helft van volgend jaar op rolletjes verlopen. ,,Een uitvaart kun je maar één keer doen. Dan moet het direct goed gaan”, zei eerder locatiemanager Linda Hooijer. ,,Dat betekent dat we dus de tijd nemen om proef te draaien.”

Het crematorium in Bemmel wordt kleinschalig van opzet. Dat houdt in dat er maximaal drie tot vier afscheidsdiensten per dag worden gehouden. ,,De kleinschaligheid sluit aan bij de ontwikkeling dat steeds meer mensen voor cremeren en een persoonlijke invulling van de uitvaart kiezen”, aldus Hooijer.

Het crematorium wordt gasloos en krijgt een elektrische crematieoven. Volgens Hooijer is dat op dit moment de meest duurzame variant van cremeren.