De Huissense carnavalisten hebben nog een appeltje te schillen met de gemeente

Ook in 1958 moest er in Huissen entree betaald worden voor carnaval en dat viel heel slecht

HUISSEN - Carnavalsliefhebbers moeten in Huissen in 2023 net als in 1958 en 1959 entree betalen om een deel van het feest der zotten bij te wonen. In de jaren vijftig leidde dat tot grote ophef en zelfs tot het ten grave dragen van de optocht. Dit jaar is er vooral sprake van begrip voor het besluit.

24 januari