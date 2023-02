De Leemhof wordt na verbouwing de huiskamer van Gendt: ‘De entree was een beetje verstopt’

De gemeente Lingewaard heeft 2,6 miljoen euro uitgetrokken voor de uitbreiding van het centrum. De plannen zijn dinsdagavond gepresenteerd aan de inwoners. ,,Er wordt al jarenlang over gepraat. We hopen dat we nu snel de benodigde vergunning voor de verbouwing kunnen aanvragen”, zegt Martin van den Bergh, voorzitter van De Leemhof. Hij hoopt dat medio 2023 een aanvang kan worden gemaakt met de werkzaamheden. Begin 2024 moet de nieuwe Leemhof klaar zijn.

De nieuwe entree is een belangrijk punt. ,,Die komt in het midden van de voorgevel aan de kant van de Dorpstraat. Jarenlang was de ingang een beetje verstopt. Maar nu er steeds meer functies in De Leemhof komen, verplaatsen wij de entree”, zegt Van den Bergh.

Drempelloos

,,Hét ontmoetingscentrum van Gendt moet drempelloos zijn. Je moet daar makkelijk naar binnen kunnen lopen. Dat is straks het geval. En de indeling is dan ook logischer. Als je binnenkomt, zie je direct waar je moet zijn. Je hoeft niet eerst zoals nu een gangetje door om in het centrale deel te komen”, zegt ook projectleider Jeroen Hanegraaf.

Aanbouwen

Om nieuwe gebruikers onderdak te kunnen bieden, breidt De Leemhof uit met 300 vierkante meter. Er komen aanbouwen voor de bibliotheek aan de Schoolstraat en Historische Kring Gente, gevestigd in het voormalige gemeentehuis Villa Ganita aan de Nijmeegsestraat in Gendt. De bibliotheek komt in een roodbruine aanbouw met puntdak. ,,Die je vanuit het centrale deel meteen ziet”, zegt Hanegraaf.

Ook ruilwinkel GoedSpul en het participatiepunt Gendt van Stichting Welzijn Lingewaard verhuizen van Villa Ganita naar De Leemhof. In verband met bouwplannen streeft de gemeente Lingewaard ernaar het pand in het eerste kwartaal van 2024 leeg te hebben. Voor Oorlogsmuseum Niemandsland is geen plek. Dat is op zoek naar een nieuwe locatie.

Leden en anderen die het gebouw straks betreden, wacht direct na de entree volgens Van den Bergh een ‘warme huiskamer’. Dat is het hart van de gebouw. ,,Als het aan ons ligt, wordt dit dorpshuis de huiskamer van Gendt.”

Kop koffie

Inwoners die eenzaam zijn of behoefte hebben aan contact zijn welkom in De Leemhof voor een kop koffie of gewoon om elkaar te ontmoeten. ,,Als je een boek hebt geleend, kun je zo makkelijk met dorpsgenoten in contact komen. Ontmoeten makkelijker maken, is een belangrijk onderdeel van de uitbreiding. We doen het niet om stenen te stapelen”, zegt Hanegraaf.

Ook kunnen inwoners er met hun vragen terecht. Van den Bergh: ,,Die plek mist Gendt en wij hopen aan deze behoefte te kunnen voldoen. Maar we gaan eerst aan onze inwoners vragen wat hun wensen zijn. Daar stemmen wij de opzet van de huiskamer op af.”

