Dé milieuvriendelijke grafkist komt uit Gendt en is helemaal van karton

Tientallen miljoenen nodig voor versterken zwakke Rivierdij­ken in de Betuwe

11 mei DOORNENBURG / HETEREN - De dijken langs de rivieren in de Betuwe zijn niet sterk genoeg. Een grootscheepse versterkingsoperatie is nodig. Daarvoor is een operatie van zeker tientallen miljoenen euro’s nodig. Het waterschap Rivierenland is bezig om te bekijken wat de beste aanpak daarvoor is. Het werk zal op zijn vroegst in 2022 beginnen.