De regen gaat je tuinplanten dit jaar niet meer redden, zegt Gerrit Jansen

NIJMEGEN - Regen? Leuk hoor, zegt huisbioloog Gerrit Jansen van de Gelderlander. Maar door de aanhoudende droogte is in de natuur de herfst al ingezet, die buien gaan het verschil niet maken. ,,Echt herstel is dit jaar niet meer mogelijk.’’

Dat de herfst al begonnen is, is volgens Jansen niet overdreven. De bomen worden steeds geler en ook de bloemen zijn uitgebloeid. De natuur is in de winterrust en de regenbuien gaan hier volgens Jansen weinig aan veranderen.

Regenwormen

In welke mate de natuur herstelt, ligt aan de hoeveelheid regen. Er is nu een tekort van 300 millimeter. Om dit te compenseren moet het één maand lang minstens 10 millimeter regenen. Toch is alleen regenwater nog niet voldoende.

Voor de diepgewortelde bomen is het van belang dat het water ver de grond in zakt, zegt Gerrit Jansen. Maar de grond is zo verdroogd dat deze vooral water afstoot in plaats van opneemt. ,,Normaal gesproken zorgen regenwormen ervoor dat de grond kan ademen, maar deze zitten nu minstens een halve meter diep.’’ Het water komt hierdoor niet snel op de juiste plek terecht.

Verdorde tuinen

Er zijn ook enkele lichtpuntjes, zeker voor de tuinliefhebbers. Het gele gras is niet dood en kan door de ondiepe beworteling veel baat hebben van regen. Als de buien aanhouden zullen er binnen enkele weken groene grassprieten omhoogschieten, verwacht Gerrit Jansen. De natuur heeft de mogelijkheid om zelf te herstellen.



Zo zijn enkele eenjarige planten bezig met het ontwikkelen van zaden. ,,Deze gaan de komende weken ontkiemen en misschien zelfs bloeien. De wilde planten in de tuinen kunnen sowieso tegen een stootje en zullen komende lente weer verschijnen.’’



De planten uit het tuincentrum hebben het een stuk zwaarder. Zeker als ze uit koudere of nattere gebieden komen hebben ze nog niet de tijd gehad om zich schrap te zetten tegen de droogte. Dit is een proces van jaren, waar wilde planten hun voordeel mee doen. Uiteindelijk zullen sommige tuinplanten de droogte niet overleven, aldus Gerrit Jansen.

Komend jaar

Het uiteindelijke effect van de droogte is pas volgend jaar in te schatten, maar Jansen verwacht dat de gevolgen niet te overzien zijn. ,,Deze weersomstandigheden zijn een nekslag voor de natuur en zullen ervoor zorgen dat de diversiteit in de natuur afneemt.’’