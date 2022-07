De vader van Tessa overleed achttien jaar geleden: ‘Hij nam het leven niet zo serieus’

,,Hij was graag op zichzelf, maar als je hem nodig had, was hij er voor je. Als ik nu ergens mee zit, mis ik hem, maar ik weet tegelijkertijd wat hij tegen me zou zeggen. Hij is er in die zin dan toch een beetje bij, zegt Tessa Zwakenberg (38) uit Bemmel over haar vader Martin Zwakenberg die in 2004 stierf.