De wijkagent dacht te weten wie die vernielingen in Haalderen had aangericht, maar had hij wel gelijk?

Jamarro Diks, van de Champions League naar RKHVV: ‘Ik was het voorbeeld voor andere jonge voetbal­lers’

Jamarro Diks (28) was net als zijn jongere broer Kevin voorbestemd voor het betaalde voetbal. Maar waar Kevin nog altijd prof is, speelt Jamarro dit seizoen bij RKHVV in de eerste klasse.