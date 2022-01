Defecte windmolen houdt omwonenden in Nijmegen-Noord en Reeth uit slaap: ‘Vervelende, monotone bromtoon’

Uitvaarten lopen vertraging op door grote drukte: ‘Zes dagen wachten, dat was even slikken’

ELST/BEMMEL - Door oversterfte is het druk in uitvaartcentra in het land. Dat is bijvoorbeeld te zien in de gemeente Overbetuwe, waar het in deze dagen niet altijd lukt om een uitvaart binnen de voorgeschreven periode te houden.

17 december