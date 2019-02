Deze man is de spil van de voedselbank in Nederland: ‘Ook bij de allergrootste bedrijven zit heus wel een hart’

OBC Bemmel vliegt nog één keer naar Zuid-Afri­ka

16:05 BEMMEL - Een schoolreisje naar Parijs of Londen? Dat kan beter. Wat dacht je van Zuid-Afrika. Een groep van 19 vierdejaars leerlingen van het OBC in Bemmel is deze vrijdag vertrokken voor een zestiendaagse studiereis naar de regio Kaapstad. Het is de elfde en tevens laatste keer dat de school naar Genadendal reist.