Deze tien vlaggen doen mee aan de finaleronde voor een Betuwse vlag: breng hier je stem uit

Op de kop af 1175 stemmen zijn er uitgebracht op de site van de Gelderlander. Dat leverde een top tien op waaruit lezers in de komende week een definitieve winnaar mogen kiezen.



In de eindrace staat, om het in Formule 1-termen te zeggen, Louise Venner op pole position. Haar ontwerp haalden in de eerste ronde 98 stemmen.

Water, landschap en fruit

De 20-jarige Tielse studente industrieel product ontwerpen aan de HAN koos voor haar ontwerp voor het water, landschap en fruit van de Betuwe. ,,Ik vind ontwerpen echt leuk dus dit sprak me meteen aan. Ik heb eerst een filmpje over vlagontwerp gekeken en leerde daar dat je het vooral simpel moet houden.



Ik heb de voor mij bij de Betuwe horende zaken dus in kleurvlakken gevangen. Met de appel als symbool voor het fruit, ook omdat een appel zo herkenbaar is.”



Venner had zelf ook al gezien dat haar ontwerp goed scoorde. ,,Daar ben ik best wel trots op, maar het is vooral leuk. En ja, als ik win gaat die vlag thuis natuurlijk meteen aan de mast.”

Quote Ik heb echt gevoel bij de Betuwe. Dat heb ik ook in mijn ontwerp gestoken en dan heb je het over landschap, rivieren en fruit. De woonkernen heb ik als sterren op de vlag gelegd Joost van Oosten, vlagontwerper

‘Echt gevoel bij de Betuwe’

Op 2 (90 stemmen) staat het ontwerp van Joost van Oosten. De 24-jarige Randwijker, student landschap- en waterbeheer in Velp, zag een oproep op Facebook toen hij even pauze nam bij het huiswerk maken.



,,Leuk dacht ik meteen: ik ontwerp een vlag. Ik woon sinds mijn derde in Randwijk en heb echt gevoel bij de Betuwe. Dat heb ik ook in mijn ontwerp gestoken en dan heb je het over landschap, rivieren en fruit. De woonkernen heb ik als sterren op de vlag gelegd. En dan is het leuk om te zien dat het ontwerp het nu zo goed doet.” In huize Van Oosten gaat de vlag ook zeker in top mocht Joost zijn ontwerp winnen.

‘Ik had maar één dag’

Op 3 (81 stemmen) een ontwerp van Tjardo de Jong, een 22-jarige student grafisch ontwerp aan de hogeschool voor de kunsten in Utrecht. ,,Ik hoorde van de wedstrijd via de moeder van een vriendin, maar moest voor mijn studie veel werk inleveren. Ik had dus maar één dag voor de vlag. Maar ik wilde wel meedoen. In woon al mijn hele leven in de Betuwe en ben trots op dit mooie gebied met zijn landschap, rivieren en fruit. Die elementen zijn dus ook in kleuren in mijn ontwerp terug te zien.”

Venner, Van Oosten en De Jong mogen dan in de eerste ronde op 1, 2 en 3 zijn geëindigd: dat zegt niets voor de finaleronde. Alle tien kandidaten beginnen weer op nul, het is nu opnieuw aan de lezer om uit deze tien een winnaar te kiezen. Dat kan tot donderdag 12.00 uur.



Excuses

We schreven al eerder dat er ontwerpen zijn afgevallen omdat ze te laat waren ingeleverd of met voor ons onbruikbare programma's waren gemaakt. Helaas zijn er, door administratieve miscommunicatie aan onze kant, ook ontwerpen buiten de boot gevallen die wel aan alle vereisten voldeden.



Pijnlijk, omdat ook deze mensen veel tijd en energie in hun werk hebben gestoken. Daarvoor onze welgemeende excuses.

Vlag uit eigen huis teruggetrokken



In de eerste ronde van de Betuwse vlaggencompetitie ging een ontwerp uit eigen huis aan kop. Dat ontwerp, gebaseerd op de Friese vlag, werd gemaakt om anderen te inspireren.



De redactie had niet verwacht dat dit idee zoveel stemmen zou halen en vindt het geen goed idee om deze vlag aan de eindronde te laten meedoen. Daarom is dit ontwerp teruggetrokken. Zeker omdat dit eigen ontwerp als enige al aan een mast hing en veel in de krant en op de website gebruikt.



Daarmee zou het stemgedrag mogelijk onbewust kunnen zijn beïnvloed. Ook lezers wezen de redactie op dit effect. Daarom doet de ‘verbetuwste’ Friese vlag niet mee voor de eindzege.

Hieronder vind je de tien vlaggen waaruit je nu nog kunt kiezen. Klik op het ontwerp dat jij het mooiste vindt. Stemmen kan tot donderdag 12.00 uur. Per IP-adres kun je één stem uitbrengen.

Volledig scherm Welke vlag is de mooiste? © William Moore / bewerking DG