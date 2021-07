Deze truck van Geoffrey uit Gendt is misschien wel de mooiste van heel het land

Betuwse campings verkopen nee: ‘Zelfs onze wachtlijst zit al vol’

13 juli DOORNENBURG/GENDT/OOSTERHOUT - Wie nu nog het idee krijgt zijn zomervakantie door te brengen op een camping in de Betuwe, komt te laat. Geen enkele camping heeft nog plekken beschikbaar waar je een week of langer kunt staan. Enkele dagen is op dit moment nog het hoogst haalbare.