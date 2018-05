Dieren ontsnappen op Bevrijdingsdag uit wei in Angeren

Nijmege­naar duikt met succes digitaal de Gendtse Polder in

5 mei BEMMEL - Twan Teunissen (43) woont in Nijmegen, maar is gek op de Gendtse polder. Ook niet zo gek, want als kind groeide hij op in Gendt en kwam hij vaak in de polder. Nu betrekt hij zo’n 1.200 mensen op zijn Facebookpagina ‘Gendtse Polder’ bij zijn wekelijkse bezoeken aan de polder.