Dijkbewoner Wil strijdt tegen asociale motorrijders: ‘Zijn er bij die plat op buik de bocht door gaan’

In maart 2018 besliste de bestuursrechter in Arnhem dat een dijkverbod louter voor motorrijders niet is toegestaan. Maar er is hoop voor de dijkbewoners. Met steun van de Raad van State heeft de gemeenteraad van Lopik, provincie Utrecht, het daar wel voor elkaar gekregen de overlast terug te dringen.



De woning van Wil Volleberg, aan de voet van de Rijndijk, ligt er smetteloos bij. Zonder een zuchtje wind en in alle stilte. Maar op zonnige zomerdagen is dat wel anders. Dan zegt de pensionado zich nauwelijks in zijn tuin te wagen vanwege het soms oorverdovende kabaal van motoren. Maar de maat is nu vol. Hij eist maatregelen van de politiek.