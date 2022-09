Dit huis in Huissen brandde 17 jaar geleden af en is sindsdien onaangeroerd: ‘Asbest waait het dak af’

Afgeladen dorpshuis vol criticas­ters op windmolens bij Angeren: ‘Krijgen wij een knopje om ze uit te zetten?’

ANGEREN - In een afgeladen dorpshuis in Angeren uitten veel mensen donderdagavond hun onvrede over de windmolenplannen bij steenfabriek Caprice in Angeren. Daar moeten twee turbines van 240 meter verrijzen, tegen de zin van inwoners uit onder meer Angeren, Doornenburg en Loo.

8 september