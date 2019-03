Dit is Daniel Agus, Atlético Madrids regelneef uit Huissen

Ja, want Daniel Agus (38) staat vanavond waarschijnlijk bij de deur van de spelerstunnel. Zoals Agus wel vaker op zo’n plek heeft gestaan in ’s werelds grootste voetbalstadions bij uitduels van Atlético. Of van Barcelona, Inter Milaan, AC Milan, Betis Sevilla of Red Bull Salzburg. Enkele –aansprekende- opdrachtgevers van Agus Sport & Events, het bedrijf van de voormalige RKHVV’er.



Zijn kerntaak: alles van A tot Z regelen voor internationale topteams bij duels buiten hun land. ,,En dat doe ik al jaren, dus ik ken het klappen van de zweep wel’’, vertelt Agus. De voorbereiding voor vanavond begon voor hem al op 17 december 2018. ,,Ik was bij de loting in Zwitserland. Meteen legde ik contacten met hotels, vervoersbedrijven, vliegveld, beveiligingsfirma’s, restaurants en stadsgidsen in Turijn.’’