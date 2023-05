Dit is hoeveel taakstraffen er zijn uitgedeeld in het arrondissement Gelderland

Update Studenten­feest Stadsblok­ken was korte tijd ‘3 decibel te hard’: ‘Maar verder was het een topfeest’

Het Nijmeegse hockeytoernooi en studentenfeest Coupe des Templiers, dat afgelopen vrijdag op de Stadsblokken in Arnhem-Zuid werd gehouden, is ‘absoluut voor herhaling vatbaar’. Dat zegt organisator Friso van der Hoek. ,,Het was een topfeest, hier staat een tevreden man.”