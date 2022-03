Door ‘Flikken Maastricht’ weet Hilde (12) wat ze later worden wil

Wat is boulderen?

,,Dat is een hoge klimwand voorzien van allerlei gekleurde stenen. Het is de bedoeling via een kleurthema naar boven te klimmen, door bijvoorbeeld alleen de rode en lichtgroene stenen te gebruiken. Er zijn klimroutes voor beginners en geoefende klimmers, maar ook heel lastige routes. Gevaarlijk is het niet, want er ligt een mat onder.”