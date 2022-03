Doornenburgers staan in de rij voor woning Blauwe Hoek: ‘Heel lange lijst met belangstellenden’

DOORNENBURG - Doornenburgers staan in de rij voor voor een woning in de Blauwe Hoek, het nieuwbouwwijkje in het zuiden van het dorp.

In het weiland aan de zuidkant van Doornenburg verrijzen - na jaren van plannen maken - twintig zorgappartementen, zeventien woningen voor senioren en starters, acht gezinswoningen en tien huizen in de vrije sector. Het is de bedoeling dat de woningen voor de Blauwe Hoek, zoals het project heet, deze zomer in de verkoop gaan.

Er is een grote kans dat de huizen niet op de verkoopsite Funda belanden, want ze worden via lokale makelaars verkocht en in Doornenburg is al jaren een grote vraag naar woningen. De makelaars zijn SOM Makelaars en Stad en Land Makelaardij, allebei uit Gendt.

Op 22 maart is in het Ontmoetingscentrum in Doornenburg, van 16.30 tot 18.00 uur, een inloopmoment voor geïnteresseerden. De verwachting van de gemeente Lingewaard is dat daar zoveel inwoners van Doornenburg belangstelling tonen voor de woningen dat projectontwikkelaar Van Wijnen ze snel kan verkopen.