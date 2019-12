‘Dreigende situatie’ in woning Gendt, politie neemt bewoner mee

Video Auto belandt op zijkant in sloot tijdens inhaalac­tie in Bemmel

10:39 BEMMEL - Een auto is donderdag rond 18.30 uur van de weg geraakt en op de zijkant in een sloot beland in Bemmel. De wagen reed op de Karstraat in de richting van Huissen en kwam in de sloot tijdens een inhaalactie.