Dronken automobilist rijdt geleende auto total loss in Huissen

Huissens Festival Under The Milky Way in drie shifts op twee dagen; ‘Dit jaar is alles anders’

7 augustus HUISSEN - Zoals het er nu naar uitziet, gaat de zevende editie van Festival Under The Milky Way in Huissen dit jaar toch door. De organisatie heeft besloten vrijdagavond 4 september aan het programma toe te voegen om zoveel mogelijk publiek van de muziek te kunnen laten genieten. De online kaartverkoop begint woensdag 5 augustus.