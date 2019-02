Drugslab in schuur: hoe wapent een verhuurder zich tegen foute types?

In hoeverre is een verhuurder aansprakelijk?

In 2011 behandelde de bestuursrechter een zaak waarbij in een verhuurd pand een hennepkwekerij werd gerund. De rechter oordeelde destijds dat van een verhuurder mag worden gevraagd dat hij zich ‘tot op zekere hoogte informeert over het gebruik van het door hem verhuurde pand’. Deze uitspraak is richtinggevend en bepalend voor vergelijkbare zaken die nu spelen. Het maakt de positie van een verhuurder kwetsbaar. ,,Toch komt het alleen bij uitzondering voor dat een verhuurder strafrechtelijk vervolgd wordt", meldt de Arnhemse huurrechtadvocaat Laurens Vrakking.

Wordt de bewijslast hier dan niet omgedraaid?

Sommige advocaten menen van wel. Een verhuurder moet aantonen dat hij of zij niet wist (of kon weten) dat in het verhuurde object drugs geproduceerd werden. Daarom is het van het allergrootste belang dat een verhuurder zich voldoende heeft laten informeren over wat er in zijn pand gaat gebeuren en ook kan aantonen dat aan die plicht is voldaan.

Dat is vooral preventief. Wat kan een verhuurder doen op het moment dat hij tijdens de verhuurperiode vermoedens heeft dat er iets niet pluis is?

Een verhuurder moet ook tijdens de verhuurperiode scherp zijn op verdachte signalen en wanneer nodig de politie verwittigen. ,,Bijvoorbeeld als de huurder alleen cash wil betalen, als er camera’s worden opgehangen of als de schuur op nachtelijke uren veel bezoek krijgt,“ laat Vrakking weten.

Mag een verhuurder zomaar een verhuurd pand betreden?

Alleen als er iemand is en die persoon een verhuurder ook binnen wil laten. Als een verhuurder niet onder deze voorwaarden naar binnen gaat, pleegt hij al snel ‘lokaalvredebreuk’.

Wordt iedere verhuurder hetzelfde beoordeeld door een rechter?