Duitsers zijn welkom in Huissen bij herdenking

Districtsbeker Betuwe Amateur­voet­bal­lers trappen massaal af in bekerduels

30 augustus ARNHEM/ELST Amateurvoetballers trappen het seizoen dit weekeinde massaal af in hun eerste bekerduels, dat geldt ook de jeugdteams. In de hoofdklasse begint vandaag de competitie al. Die clubs stromen later in bij het bekerspektakel.