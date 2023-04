Duizenden mensen zonder stroom door storing in de Betuwe

interview Gendtenaar Noud Bles (78) is 60 jaar dichter: ‘Ik koos de volstrekt verkeerde kant’

Stap de woning van Noud Bles binnen en je waant je in de plaatselijke bibliotheek. Wanden van boven tot onder gevuld met boeken. Naast boekenwurm is de 78-jarige Gendtenaar ook zélf schrijver van romans en een gepassioneerd dichter. Deze week presenteerde hij in boekhandel De Toren van Bemmel zijn bundel ‘Wij leven’, zestig jaar in gedichten.