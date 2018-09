Een afscheidsbrief gebruiken als bron, mag dat?

Buurt mooier maken met Lingewaard Doet

21 september ANGEREN/GENDT Wie in Angeren of Gendt woont en een goed idee heeft om het dorp of de wijk 'leuker of mooier' te maken, kan zijn plan indienen op lingewaarddoet.nl. Inwoners van beide dorpen kunnen vervolgens geld doneren voor het project dat ze het best vinden. Op alle adressen Gendt en Angeren, in totaal zo'n 4.000 huishoudens, valt daarvoor binnenkort een cheque van 7,50 euro op de mat. Een gebaar van de gemeente Lingewaard, die inwonersinitiatieven wil stimuleren met het project.