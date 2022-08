Eerste Betuwse padelhal staat in Bemmel: laatste week augustus gratis padellen in De Kooi

BEMMEL - Bemmel heeft met ingang van 26 augustus de eerste padelhal in het gebied tussen Arnhem en Nijmegen. In sportcentrum De Kooi zijn tennisbanen opgeofferd en basketbalvelden verplaatst om ruimte te maken voor vier kooien waarin de razend populaire racketsport kan worden bedreven.

Eigenaar Herm Timmermans geeft mensen die kennis willen maken met de sport na de opening op vrijdag een week de gelegenheid gratis een balletje te slaan. Ze moeten zich hiervoor wel aanmelden.

,,De sport, een mix van tennis en squash, groeit razendsnel. En in deze regio zijn er nog geen mogelijkheden padel indoor te spelen”, zegt Timmermans. De dichtstbijzijnde padelhallen zijn in Nijmegen en Apeldoorn. ,,Wij mikken op sporters uit de Betuwe, maar ook uit Arnhem en omgeving.”

Padel wordt gespeeld in duo’s

Liefhebbers kunnen elke dag in Bemmel terecht. Padel wordt gespeeld in duo’s. Toch kunnen ook eenlingen de sport beoefenen. ,,Er zijn apps waarin je aangeeft waar en hoe laat je wil spelen en zo kun je in contact komen met mensen met wie je een tijdelijk duo kunt vormen en zo vind je ook tegenstanders”, zegt Timmermans.

Tennisverenigingen in de regio, met name in Huissen, Arnhem-Zuid en Elst, groeien als kool omdat zij padel aanbieden. Volgens de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond (KNLTB) zijn in Gelderland 35 verenigingen bezig padelbanen te realiseren. Andere clubs willen het aantal padelbanen uitbreiden. ,,Ze schieten als paddenstoelen uit de grond”, aldus KNLTB-woordvoerder Ellen Julius.

Dynamisch en laagdrempelig

Timmermans noemt padel een sport voor jong en oud. ,,Padel is zeer dynamisch, omdat ook de glazen wanden kunnen worden gebruikt. Dat spreekt vooral jongeren aan”, zegt hij. Julius: ,,Padel is ook een laagdrempelige en sociale sport. Die bovendien nieuwe potentiële leden naar tennisclubs brengt.”

Volledig scherm Herm Timmermans bij de eerste padelbaan in wording. © Gerard Burgers

Timmermans heeft tennisbanen opgeofferd om de padelhal mogelijk te maken. De bond ziet dat meer gebeuren. ,,Het past in het landelijke beeld. Maar dat is voor de ontwikkeling van tennis en spelen in de winterperiode wel een zorg”, zegt Julius. Volgens Timmermans liep bij hem de belangstelling voor indoortennis steeds verder terug.

Camera

Timmermans laat op één baan een camera aanbrengen. Die registreert de partijen die er worden gespeeld. Via een gesloten systeem kunnen spelers fragmenten van hun partij op hun telefoon laden. Deze video’s kunnen zij via sociale media verspreiden. ,,Dat moet je zien als een aardigheidje.”

Volgens de KNLTB maakt het niet veel uit of spelers de sport binnen of buiten beoefenen. ,,De baan is hetzelfde. Het is dus vooral het weer dat van invloed is. Buitenbanen vind je bij veel verenigingen. Ook daar kun je in principe het hele jaar door spelen. Uiteraard bij extreem weer even niet”, aldus Julius. ,,In de winter is het natuurlijk comfortabeler om binnen te spelen. Maar dat scheelt van persoon tot persoon”, zegt Timmermans.