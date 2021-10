Eerste krolfinterland van Nederland in Gendt. Golf? Nee, krolf! ‘De Aldi-variant van golf, zeg ik altijd maar’

Poep en plas stroomt weer door Arnhemse en Betuwse riolen: leiding­breuk gerepa­reerd

13 oktober ARNHEM - De rioolpersleiding in Arnhem-Zuid die gisteren bij werkzaamheden beschadigd raakte, is gerepareerd. Alle rioolgemalen in Heteren, Driel, Oosterhout, Ressen/Waalsprong, Elst, Huissen Karststraat, Bemmel en Huissen Rietbaan zijn daardoor weer in werking.