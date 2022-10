Eerste Oekraïners arriveren maandag in Huissen: ‘Ze krijgen twee keer per week Nederlandse les’

HUISSEN - De eerste Oekraïense vluchtelingen nemen komende maandag hun intrek in één van de tiny houses in Huissen. De huisjes zijn tijdelijk neergezet in de wijk Zilverkamp. ,,De huisjes zijn ingericht, schoongemaakt en vrijdagmiddag komen de borden, het bestek, thee- en handdoeken. En dan is het wachten op de Oekraïners”, zegt Theo Peters van de gemeente Lingewaard.

In het gezamenlijke washok staan inmiddels drie wasmachines en drie drogers. Er is wifi aangelegd en er is stromend water. Peters is tevreden. Hij ziet erop toe dat de voorbereidingen op het terrein nabij winkelcentrum de Zilverkamp volgens plan verlopen. De verwachting is dat maandag de eerste twee, drie huisjes bewoond zullen zijn met twee tot maximaal vier personen per woning. In de loop van de week volgen circa vijftien bewoners voor nog eens vijf tiny houses.

Oekraïnse lerares

Later deze maand worden zes huisjes bijgeplaatst en daarna nog eens zes kleine woningen neergezet. In totaal komen er twintig tiny houses, die maximaal vijf jaar blijven staan. Eén van de eerste bewoners is een Oekraïense, die les geeft op een school voor landgenoten in Arnhem. Er komen vluchtelingen te wonen die soms maanden door gastgezinnen in Lingewaard zijn opgevangen en mogelijk ook Oekraïners die rechtstreeks uit het oorlogsgebied afkomstig zijn.

Sanne Hodzelmans van de gemeente Lingewaard verwacht dat in totaal zestig Oekraïners op het terrein komen wonen. ,,Alles is erop gericht om volwassenen zo snel mogelijk aan werk te helpen en de kinderen op een school te krijgen. Daarnaast is het de bedoeling dat de mensen snel Nederlands leren praten. Daarom werken wij hier ook niet met tolken”, zegt de coördinator opvang Oekraïense vluchtelingen in Lingewaard.

Zilverhuus

Het Zilverhuus dat om de hoek ligt, krijgt daarbij een belangrijke rol. ,,Twee avonden in de week worden hier taallessen gegeven. Eén avond neemt het Rijn IJssel College voor zijn rekening, een andere avond geven twee Pabo-studenten die in Lingewaard wonen de vluchtelingen Nederlandse les. Daarnaast werken wij met taalmaatjes. Dat zijn mensen die het leuk vinden de Oekraïense mensen wegwijs te maken en tegelijkertijd spelenderwijs Nederlands te leren spreken en begrijpen”, zegt Hodzelmans.

Volledig scherm De laatste huisjes worden vrijdagmiddag schoongemaakt. © Gerard Burgers

Volledig scherm De kasten en bedbank worden op hun plek gezet zodra de vloer droog is. © Gerard Burgers