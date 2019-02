Eerste zalmkwekerij Nederland mogelijk in Lingewaard

Volgens wethouder Johan Sluiter past de aard van het bedrijf prima bij de ambities van NEXTgarden, een tuinbouwgebied waar meer dan tweehonderd bedrijven zijn gevestigd. FSFE koopt zalmeitjes in en in zoetwaterbassins groeien de vissen in twee jaar uit tot exemplaren van 2,5 tot 4,5 kilo. De uitwerpselen van de vis worden gebruikt voor het telen van groenten en kruiden in kassen. ,,Het bedrijf werkt volgens een concept dat in Amerika is beproefd en succesvol is gebleken, maar nieuw is voor Nederland. Restproducten worden hergebruikt en deze innovatieve manier van werken spreekt ons aan”, aldus een enthousiaste Sluiter.