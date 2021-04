Eigenaar verbrande stal Bemmel: ‘Het is een wonder dat de paarden buiten stonden’

VIDEO, update Grote brand in stal in Bemmel: acht paarden en veulen van 5 dagen oud veilig

20 april BEMMEL - In een paardenstal in Bemmel is dinsdagmiddag brand uitgebroken. Alle paarden die in de stal aan Het Nevelveld stonden zijn op tijd gered, laat een woordvoerder van de brandweer weten.