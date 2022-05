Eigentijdse versie van Alice in Wonderland trekt een week lang mensen van heinde en verre naar Huissen

Eindelijk weer een ouderwets feestelij­ke lintjesre­gen in de Betuwe: 24 onderschei­din­gen

HUISSEN/ELST - Corona gooide de afgelopen twee jaar roet in het eten, maar driemaal is scheepsrecht: dinsdagmorgen vond in Huissen en Elst eindelijk weer een ouderwets feestelijke lintjesregen plaats. In Overbetuwe werden negen mensen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en één inwoner geridderd. In Lingewaard ontvingen veertien mensen een lintje. Ook daar is één persoon tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau benoemd.

