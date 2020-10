Eindelijk eredivisie voor basketbalteam uit Bemmel en dan stopt het ineens door corona: ‘Nog steeds in shock’

Het was voor Yoast United een lange weg naar de top. ,,Er is sinds 2014 dag en nacht met heel veel passie gewerkt om in de eredivisie te komen’’, vertelt een enigszins terneergeslagen trainer Matthew Otten (38) in de lege basketbalzaal van sporthal De Schaapskooi in Bemmel. In 2014 werd als het ware het stokje van het Wijchense Matrixx Magixx, dat inmiddels niet meer bestaat.