Eindelijk kan het weer, de Bemmelse Dweildag: ‘Al gaat het stormen, we zijn op alles voorbereid’

MET VIDEO Histori­sche dag HV Huissen, handbal­lers promoveren: ‘Dit maak je niet vaak mee’

De handballers van HV Huissen bekroonden zondag een vrij2el perfect seizoen met het kampioenschap in de hoofdklasse A. De Betuwnaren wonnen in Groningen met 25-31 (9-18) en zagen later op de dag dat concurrent Duiven verloor waardoor de voorsprong op de ploeg uit de Liemers uiteindelijk vier punten was.

20 mei