Elite-winnares Nynke (17) uit Gendt gaat vol voor modellencarrière: ‘Versace is een droom’

Elite Model Look (EML) is een van de bekendste modellenzoektochten ter wereld. Grote namen als Cindy Crawford, Gisele Bündchen en Lara Stone gingen Nynke al voor en elk jaar melden duizenden kandidaten van over de hele wereld zich aan in de hoop ontdekt te worden.



Hoewel de finish nog lang niet in zicht is, beseft de 17-jarige wel in wat voor competitie ze zit. ,,Ik hoop dat ik later net zo groot kan worden. Maar je moet wel realistisch zijn en het op je af laten komen.”



Helemaal wennen aan dit nieuwe leven kan Nynke nog niet. ,,Ik wilde na de havo naar de Hoge Hotelschool in Maastricht, maar dat plan is nu van tafel”, zegt de Gendtse lachend.



Ze is wel vastberaden om haar diploma te halen: ,,Bij EML hebben ze ook gezegd dat ik eerst moet slagen, zodat we ons daarna op modellenwerk kunnen gaan richten."



Het kersverse model durft wel te dromen. Op de vraag voor welk merk ze een keer zou willen werken antwoordt ze binnen een halve seconde met: ‘Versace’. ,,Dat lijkt me zo gaaf. Lopen voor Versace is echt een droom!”, zegt ze dolenthousiast.



Waar en wanneer de finale van EML plaatsvindt, is nog niet bekend.