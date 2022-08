Emma (23) uit Huissen overleed op vakantie in Peru aan hoogteziekte, haar vriend reanimeerde haar vergeefs

Legendari­sche hardrock­band Turbo herenigd op festival Under the Milky Way vanwege zieke fan

HUISSEN/ ARNHEM - De Arnhemse hardrockband Turbo, die eind jaren zeventig doorbrak met het gelijknamige debuutalbum Turbo, treedt zaterdag 3 september op bij het Huissense festival Under the Milky Way. Een unicum: de band is al jaren uit elkaar.

23 augustus