Energyparty Huissen: Elkaar inspireren om van energielabel F naar A te gaan

Wijkbewoonster Sylvia Kock geeft het ruiterlijk toe. Ze heeft vaak genoeg gedacht om het huis te verduurzamen. Het is er nog niet van gekomen. ,,Vaak denk je eraan om maatregelen te nemen en dan zakt het weer weg. Dan denk je: het komt wel een keer. Nu we van het gas af moeten, is de noodzaak er”, zegt ze tijdens een bijeenkomst over dit onderwerp zaterdag in de Zandse kerk in Huissen.